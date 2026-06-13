Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър"

На 15 юни (понеделник) предсрочно се възстановява експлоатацията на метростанциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" от третата линия на софийското метро, съобщиха от "Метрополитен".

Първият влак от метростанция "Хаджи Димитър" ще потегли в 5:00 часа сутринта.

Ръководството на дружеството възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити.