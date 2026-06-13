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Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър"

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предсрочно възстановяват движението метрото станциите театрална хаджи димитър
Снимка: БГНЕС/Архив
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На 15 юни (понеделник) предсрочно се възстановява експлоатацията на метростанциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" от третата линия на софийското метро, съобщиха от "Метрополитен".

Първият влак от метростанция "Хаджи Димитър" ще потегли в 5:00 часа сутринта.

Ръководството на дружеството възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити.

"Предсрочното възстановяване на движението в района на двете станции е нашият принос за по-спокойното придвижване в града в дните на матурите. Даваме възможност на зрелостниците и техните семейства да разчитат на бърз, сигурен и предвидим транспорт, като същевременно облекчаваме автомобилния трафик в столицата", заяви изпълнителният директор на "Метрополитен" Николай Найденов.

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