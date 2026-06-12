БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на...
Чете се за: 02:05 мин.
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Чете се за: 00:12 мин.
Две деца пострадаха при инцидент с електрическа...
Чете се за: 00:35 мин.
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
разрушен път за с. Бостан
Снимка: БТА
Слушай новината

Интензивните валежи са разрушили пътя за Бостан, обявено е бедствено положение за част от територията на община Омуртаг. Причина за разрушаването на съществуващия водосток е и преовлажняването на почвата в района на пътя Омуртаг - село Горна Хубавка, информират от Областната управа в Търговище.

Компрометираният участък е част от пътя за бившото село Бостан, което от 2001 г. е присъединено към село Горна Хубавка. Днес в населеното място постоянно живеещи са 15 души, през летния сезон обаче броят на хората се увеличава, тъй като имотите се ползват за отдих.

Община Омуртаг е предприела мерки за временно решение на проблема - през селскостопански имот е положен чакъл, за да се осъществи връзка с местните хора. Това не е решение на проблема. Нужни са средства за възстановяване на водостока, каза секретарят на Община Омуртаг Емрах Шюкриев.

Очакванията на ръководството на община Омуртаг са държавата да се намеси. По предварителни изчисления са необходими около 100 хиляди евро. Днес в района валежите продължават с различен интензитет.

Областният управител на Търговище инж. Илко Илиев посети района на село Горна Хубавка, община Омуртаг, където извърши оглед на компрометирания участък от общинския път Омуртаг – Горна Хубавка (Бостан), засегнат сериозно вследствие на обилните валежи през последните дни.

Илиев се запозна с щетите по пътната инфраструктура и проведе разговори с представители на община Омуртаг за предприетите действия за овладяване на ситуацията и възстановяване на безопасния достъп до населеното място.

Със заповед на кмета на община Омуртаг Джунейт Йонузов от 9 юни е обявено бедствено положение за част от територията на общината – района на село Горна Хубавка (Бостан). Причината е разрушаването на съществуващ водосток и част от общинския път вследствие на интензивните валежи и преовлажняването на земните маси.

Повреденият участък създава непосредствен риск за живота и здравето на гражданите и не позволява безопасното преминаване на моторни превозни средства, специализирана техника и автомобили на службите за спешно реагиране. Със заповедта е въведена временна забрана за движение в засегнатия участък до възстановяване на безопасните условия за преминаване.

#община Омуртаг #отнесен път #валежи #частично бедствено положение

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
4
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
Откриха световното първенство по футбол
5
Откриха световното първенство по футбол
Лили Иванова обяви последното си национално турне
6
Лили Иванова обяви последното си национално турне

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Регионални

Над 700 певци, танцьори и музиканти ще участват във фолклорния фестивал "Цветна плетеница" в Златоград
Над 700 певци, танцьори и музиканти ще участват във фолклорния фестивал "Цветна плетеница" в Златоград
Десетки доброволци се готвят за настъпването на пожароопасния летен сезон Десетки доброволци се готвят за настъпването на пожароопасния летен сезон
Чете се за: 02:42 мин.
Откриха 4000 дози райски газ във Варна Откриха 4000 дози райски газ във Варна
Чете се за: 01:05 мин.
Установиха нелоялни практики при предлагането на бързи кредити, глобите са до 25 000 евро Установиха нелоялни практики при предлагането на бързи кредити, глобите са до 25 000 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в София Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в София
Чете се за: 00:35 мин.
Любими герои от киното и игрите оживяват в Пясъчен град в Бургас Любими герои от киното и игрите оживяват в Пясъчен град в Бургас
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Приходната агенция се включва в борбата с гонките: Ще проверяват собствениците на скъпи коли Приходната агенция се включва в борбата с гонките: Ще проверяват собствениците на скъпи коли
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Чете се за: 00:12 мин.
Общество
Лили Иванова обяви последното си национално турне
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Фейсбук се срина
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ