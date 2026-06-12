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Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература

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Взето е решение зала 1 на НДК да носи името на Михаил Белчев, каза министърът на културата

Посмъртно - награда Христо Г. Данов за Михаил Белчев
Снимка: БТА
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Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература на церемония в къщата - музей „Христо Г. Данов“ в Стария град на Пловдив.

Министърът на културата Евтим Милошев връчи отличието на съпругата на поета Кристина Белчева.

„Михаил Белчев поетично ни накара да мислим, че не сме сами, че има светлина и че любовта не умира“. По думите му огромната част от наследството на Михаил Белчев е словесно – той е автор на стотици текстове за песни и на множество поетични книги, а думите му са се превърнали в част от културната памет на няколко поколения българи", каза министърът.

В края на церемонията Евтим Милошев съобщи, че е взето решение зала 1 на НДК да носи името на Михаил Белчев.

Издателство „Български писател“ получи наградата в категорията „Българско издателство“. В категорията „Автор на българска художествена литература“ отличието бе за Антон Баев за книгата „Колкото да влезе Бог“ (издателство „Коала прес“). В категорията „Преводач на художествена литература“ наградата бе присъдена на Жанина Драгостинова за превода на „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ от Томас Ман (издателство „Колибри“). В категорията „Автор в областта на хуманитаристиката“ наградата получи Явор Гърдев за книгата „Власт, суверенитет и режисура“ (издателство „Жанет 45“). Мария Донева за книгата „Моите кукли“ (издателство „Жанет 45“) бе отличена с наградата „Христо Г. Данов“ в категорията „Автор на издание за деца“.

За „Художник на книга“ наградата отиде при Милена Вълнарова за книгата „Хендерсън – кралят на дъжда“, автор Сол Белоу (издателство „Лист“). Литературно списание „Страница“ – редакционна колегия: Борис Минков, Галина Лардева, Гергина Кръстева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки; издател: Сдружение „Литературна къща“ – Пловдив, бе отличено в категорията „Представяне на българска книга“. Наградата в категория „Библиотечно дело“ отиде при Библиотечно-информационния център на Медицинския университет – Пловдив.

#посмъртно #Награда Христо Г. Данов #Михаил Белчев #връчване

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