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„В кадър - рок“: Изложба на колегата от РТВЦ - Пловдив Иван Палейков

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Чете се за: 00:42 мин.
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bdquoв кадър рокldquo изложба колегата ртвц пловдив иван палейков
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Енергията на рока среща магията на обектива в новата самостоятелна изложба на фотографа Иван Палейков.

В откритото пространство на Стария Пловдив, експозицията „В кадър – рок“ представя общо 15 черно-бели художествени портрети на известни български музиканти, сред които Ангел Дюлгеров, Стойко Милев и Начо Господинов. Вече 17 години Иван Палейков е неизменна част от екипа на БНТ в регионалния телевизионен център в Пловдив. А изложбата му, която беше открита тази вечер, е в рамките на фестивала „Лято в Стария град“.

#Иван Палейков #на колегата #В кадър рок #РТВЦ - Пловдив #изложба

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