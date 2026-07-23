„В кадър - рок“: Изложба на колегата от РТВЦ - Пловдив Иван Палейков

Енергията на рока среща магията на обектива в новата самостоятелна изложба на фотографа Иван Палейков.

В откритото пространство на Стария Пловдив, експозицията „В кадър – рок“ представя общо 15 черно-бели художествени портрети на известни български музиканти, сред които Ангел Дюлгеров, Стойко Милев и Начо Господинов. Вече 17 години Иван Палейков е неизменна част от екипа на БНТ в регионалния телевизионен център в Пловдив. А изложбата му, която беше открита тази вечер, е в рамките на фестивала „Лято в Стария град“.