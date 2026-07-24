Археолози в Помпей възстановиха таван със стенописи на банкетна зала

Археолози в древния град Помпей, погребан след изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., представиха частично реставрирания таван с фрески на банкетна зала, украсен с детайлни изображения от гръцката митология, предаде Асошиейтед прес.

Извитият свод е бил представен в края на международна работна среща, посветена на новите открития и реставрационните дейности при разкопките в Помпей - обект от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и една от най-посещаваните туристически атракции в Италия.

От археологическия парк днес съобщиха, че е използван иновативен метод за реконструкцията на тавана, за който се смята, че е бил част от банкетна зала на горния етаж на къща с прилежаща пекарна.

Експертите са изработили извита носеща конструкция, която позволява фрагментите да бъдат разместени така, че да възпроизведат първоначалната форма на свода. В изявлението на парка се посочва, че с откриването и реставрирането на нови части от стенописите те ще могат да бъдат добавяни към композицията.

СНИМКИ:БТА

Археолозите са установили, че основната тема на произведението е свързана с Дионис и Ариадна, чийто съюз е един от най-известните гръцки митове.