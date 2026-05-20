Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“ на официална церемония в Националната галерия – „Двореца“. Отличията се присъждат за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и духовност. Наградите се връчват в навечерието на Деня на българската просвета и култура.

С най-високата степен – огърлие – са отличени композиторът Любомир Денев, актьорът Валентин Ганев, пианистката проф. Борислава Танева и писателката Рада Москова.

Признание и почит беше отдадена и на Михаил Белчев, като посмъртно му беше връчено огърлие в негова памет.

За приноса към българската култура бяха връчени и награди „Златен век“ – звезда и печат на Цар Симеон Велики.