Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“

БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Посмъртно беше връчено огърлие на Михаил Белчев

Снимка: БТА
Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“ на официална церемония в Националната галерия – „Двореца“. Отличията се присъждат за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и духовност. Наградите се връчват в навечерието на Деня на българската просвета и култура.

С най-високата степен – огърлие – са отличени композиторът Любомир Денев, актьорът Валентин Ганев, пианистката проф. Борислава Танева и писателката Рада Москова.

Признание и почит беше отдадена и на Михаил Белчев, като посмъртно му беше връчено огърлие в негова памет.

За приноса към българската култура бяха връчени и награди „Златен век“ – звезда и печат на Цар Симеон Велики.

Евтим Милошев, министър на културата: „Културата, културният процес, създаването, освен че не търпят граници, не са зависими от времето и възрастта, а са израз на един творчески процес, който всеки един от вас носи и осмисля не само работата, а и битието му.“

