САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро

Срещу 94-годишния бивш кубински президент Раул Кастро са били повдигнати обвинения в Съединените щати, съобщи пред Ройтерс представител на американската администрация. По-рано президентът Тръмп заяви, че "Америка няма да толерира държава извън закона, от която действат враждебни чуждестранни военни, разузнавателни и терористични операции само на 150 километра от Флорида.

Обвиненията са поредна ескалация в натиска на Вашингтон срещу комунистическото правителство на Острова. Очаква се те да засягат инцидент от 1996, когато Куба сваля самолети на кубински изгнаници. Във видео послание на испански американският държавен секретар Марко Рубио призова народа на Куба да „избере нов път" и обвини управляващите в кражби, корупция и репресии. Той отново предложи 100 милиона долара помощ, които да бъдат разпределени чрез благотворителни организации.