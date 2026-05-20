Инцидент над Черно море: Руски Су-35 е задействал аварийните системи на британска машина

Миналия месец два руски изтребителя са прихванали по опасен начин невъоръжен британски разузнавателен самолет в международно въздушно пространство над Черно море миналия месец, съобщи Лондон.

Руски Су-35 е преминал достатъчно близо, за да задейства аварийните системи на британската машина, която е била на рутинна мисия. Руски Су-27 е прелитал шест пъти едва на 6 метра от носа на британския самолет. Британската страна предупреди за риск от потенциална ескалация между НАТО и Русия.

Става дума за най-опасното руско действие срещу британски разузнавателен самолет от 2022 г. Тогава руска машина изстреля ракета над Черно море, а обяснението на Москва беше техническа повреда.





