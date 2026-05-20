Въздушна тревога в Литва: Дрон навлезе от територията на Беларус

Въздушна тревога парализира Вилнюс и други части на Литва тази сутрин. Причината - дрон, навлязъл от територията на Беларус.

Хората бяха призовани да се скрият в бомбоубежища. В укритията бяха отведени също президентът и премиерът. Временно беше спряно движението на влаковете, отменена беше и матура на зрелостници.

Вчера подобен инцидент имаше и в Естония, където руски дрон беше свален от изтребител на НАТО, който в този момент е извършвал тренировъчен полет.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи заплахите на Русия срещу балтийските държави като „абсолютно недопустими“ и допълни, че заплаха срещу една държава е такава срещу целия съюз.