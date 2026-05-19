Румънски изтребител от силите на НАТО свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Естония

Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон във въздушното пространство на балтийската страна, предаде Ройтерс.

В момента тече операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза Певкур, като добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия.

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения.

Това е поредното нарушение на въздушното пространство в граничещия с Русия регион, отбелязва Ройтерс. От март няколко украински военни дрона навлязоха във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония, които са членки на НАТО и граничат с Русия.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтохранилище в източния латвийски град Резекне, който се намира на около 50 километра границата с Русия. Въпреки че нямаше ранени, инцидентът предизвика политическа криза и латвийското правителство подаде оставка.

Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, атакуващи цели в северозападната част на Русия.