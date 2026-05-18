Демонтаж на сцената на "Евровизия": Техниката ще бъде използвана догодина у нас

Малко след обявяването на победителя от "Евровизия" 2026 започна демонтирането на колосалната сцена и осветлението в "Щадхале" в австрийската столица Виена.

Сцената трябва да бъде готова за нови концерти до тази събота. За сравнение монтажът отне 3 седмици. Около 500 души работят по демонтажа през деня и в малките часове на нощта. Част от съоръженията ще бъде използвани в бъдещи издания на песенния конкурс, включително догодина в България.