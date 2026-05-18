Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да посрещне Путин

По-малко от седмица след визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай, Пекин се готви да посрещне руския лидер Владимир Путин. Посещението започва утре и от Кремъл вече обявиха, че имат "големи очаквания от визитата". След интензивните срещи на върха в Пекин - възможен ли е пробив в глобалните кризи?

Китай демонстрира дипломатически маратон, в който засега той е големия печеливш.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Имаме най-сериозни очаквания от посещението. Ще бъде даден старт на руско-китайска година на сътрудничество в образованието, в медицината и в културата, тоест във всички възможни области."

От Кремъл съобщиха, че визитата "ще затвърди 25-годишнината от Договора за добросъседство и приятелство между Русия и Китай".

От 2022 година двустранната търговия между Москва и Пекин се е увеличила до рекордни нива. Китай вече купува повече от една-четвърт от руския износ.

Кирил Бабаев, директор на Института за Китай, Руската академия на науките: "Русия и Китай се нуждаят един от друг в дългосрочен план. Днес виждаме, че Китай се нуждае от стабилни доставки, особено на енергийни ресурси, които Русия може да осигури, като един от най-надеждните дългосрочни партньори на фона на абсолютния хаос в Близкия изток."

Очакванията на Москва са да склони Пекин за газопровода "Силата на Сибир 2". През него Русия може да доставя от Сибир на Китай 50 милиарда кубически метра газ. Досега обаче Китай проявяваше сдържаност по този проект.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Всички въпроси, които са в икономическата програма на нашите двустранни отношения, естествено ще бъдат разгледани."

Между Си и Путин са планирани разговори в широк спектър - от геополитика до кино и бойни изкуства.

В най-голямата школа по Ушу в Европа, която се намира край Москва, вече изразиха надежда от засилване на контактите между двете държави.

Дария Тарасова, директор на училище по бойни изкуства: "Започнах да се занимавам със спорт, благодарение на Джеки Чан и Джет Ли. Когато видях Джеки Чан в нашето училище през 2000 година реших да посветя живота си на Ушу."

Популярност набира и "Песента на любовта", с текст на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, по музика на китайски композитор. Тя се превърна в своеобразен символ на приятелството между двете държави.