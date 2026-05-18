БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Фридрих Мерц: "Bangaranga" ще бъде...
Чете се за: 03:52 мин.
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на...
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Фридрих Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Запази
живо фридрих мерц bangaranga шлагер лятото цяла европа
Снимка: Милена Кирова, БНТ
Слушай новината

Първо официално посещение на Румен Радев на поста министър-председател на България. В Берлин той разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц.

Българският премиер беше посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц проведоха разговор на четири очи.

След срещата премиерът и канцлерът говорят пред журналисти.

Фридрих Мерц: "Сърдечно добре дошъл да кажа на новия премиер на България Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се, че днес сте в Берлин и сърдечно честито искам да ви кажа за първото място на страната ви в "Евровизия" - "Bangaranga". В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда, запомняща се мелодия."

Германският канцлер подчерта значението на първото чуждестранно посещение на Румен Радев като премиер именно в Германия.

"Вашето посещение, тъй скоро след встъпването ви в длъжност подчертава колко близки са връзките на нашите страни в Европа. Това е за нас чест и благодарим, че днес сте дошли в Берлин. При нас живеят стотици хиляди българи, ние сме икономически много тясно свързани едни с други. Германия е най-големият търговски партньор за България, в ЕС сме от много години добри партньори", обърна се Мерц към Радев.

Общата ни цел е да засилим Европа - подчерта Мерц.

"Радвам се, че можем да продължим тези наши връзки и под вашето ръководство в рамките на ЕС. Също така и в Европейския съвет - да засилим Европа, защото това е нашата обща цел, така сме го обсъдили и току що. Много съм благодарен, че засилването на конкурентоспособността на ЕС е едно от нашите централни цели. Трябва да задълбочим вътрешния пазар, трябва последователно, непрестанно да намаляваме корупцията и да разширяваме нашето сътрудничество. В неформалния Европейски съвет в Кипър, заедно с ЕК и с ЕП, се договорихме да съставим график с мерките и времевите цели. Като много от тези мерки трябва да бъдат приети още от 2026 година. Нужна ни е суверенна и икономически силна Европа с реформирана многогодишна рамка. В тази година ще се опитаме да определим накъде ще се разпределят европейските фондове и средства занапред. За мен е много ясно и за правителството ми - необходими са инвестиции в приоритетните сфери - конкурентоспособността и отбрана, затова и ние подкрепяме изрично предложената многогодишна финансова рамка."

Мерц и Радев са обсъдили войната в Украйна.

"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност", посочи Мерц.

#визита в Берлин #премиерът Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
2
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
3
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
4
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
5
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България
6
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Европа

Украйна ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни
Украйна ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни
Кадрите на БНТ от посрещането на DARA обиколиха света - излъчени са от 29 телевизии Кадрите на БНТ от посрещането на DARA обиколиха света - излъчени са от 29 телевизии
Чете се за: 00:27 мин.
Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина
Чете се за: 05:22 мин.
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна
Чете се за: 04:37 мин.
Директорът на "Евровизия" за българското домакинство през 2027 г.: Сигурен съм, че България ще се справи с това предизвикателство Директорът на "Евровизия" за българското домакинство през 2027 г.: Сигурен съм, че България ще се справи с това предизвикателство
Чете се за: 07:00 мин.
Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Фридрих Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
НА ЖИВО: Фридрих Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево" Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кадрите на БНТ от посрещането на DARA обиколиха света - излъчени са...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ