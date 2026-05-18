14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер до София

Момичето е настанено за лечение в "Пирогов"

14-годишна родилка в тежко състояние бе транспортирана с медицинския хеликоптер до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

На сигнала се отзова дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и сестра Надежда Костова от РБСМПВ – гр. София.

Пациентката първоначално е приета в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново, където е проведена спешна оперативна интервенция и интензивно лечение. Поради необходимост от високоспециализирана терапия и хемодиализа е подаден сигнал от д-р Сибила Маринова – началник на отделението по "Анестезиология и интензивно лечение" за необходимостта от приемането и в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

Полетът между Велико Търново и болничната вертолетна площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ е осъществен от капитаните Наско Арнаудов и Иван Тошев от "България Хели Мед Сървиз" ЕАД.

С екип на ЦСМП – София и в присъствието на д-р Димитрова родилката е транспортирана до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където е настанена за лечение в Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение.

От началото на 2026 година, екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха са реализирали 80 мисии, съобщават от институцията.

#Център за спешна медицинска помощ по въздуха #София #медицински хеликоптер #Велико Търново

