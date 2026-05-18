В Смолян няма онколог, пациенти пътуват с часове за терапия в други градове

Смолян е един от областните градове, в които няма онкологичен диспансер, дори няма постоянно работещ онколог. Специалист идва за прегледи и консултации два дни в месеца. Онкоболните от региона нямат избор и за преглед и терапия трябва да пътуват до Пловдив или София. Какво коства това на пациентите?

Катя Робова страда от онкологично заболяване - рак на белия дроб, от седем години. Откриват ѝ го случайно.

Катя Робова - жител на Смолян: "След една много дълга кашлица се наложи да вляза в отделение, кашлицата беше преодоляна и съм за изписване. И в един момент си казвам, чакайте, да видим, нека да направим скенер или нещо, е, няма нужда. При скенера се откри, д-р Лалов с ужас, аз съм медицински работник, с ужас ми каза, че имам рак."

За Катя започва трънливият път на борбата с рака. Първа е операцията. Следва химиотерапия в здравно заведение в Пловдив.

Катя Робова - жител на Смолян: "Пет химиотерапии. След което ми предложиха имунотерапия в медицински център в София. И се започна петгодишно мое пътуване, безкрайно. В 4.00 ч. ставам сутринта, отивам, в 9.00 ч. трябва да съм в София, чакам да се размрази моят препарат. Така пет години."

Всички пациенти като Катя Робова преминават през това безкрайно пътуване до София или Пловдив.

Д-р Елена Иванова - лъчетерапевт в Онкологичен център - Пловдив: "В онкологичния диспансер в Пловдив основната маса от пациенти са от Смолян и от Кърджали, и от Асеновград. Забелязали сме, че от тези населени места има много пациенти и някои от тях, понеже лъчелечението продължава дълго и няма възможност всички да бъдат настанени в отделението, пътуват всеки ден от Смолян до Пловдив и обратно в продължение на месец - месец и половина."

Случаите на онкологични заболявания в Смолян се увеличават с всяка изминала година, сочи статистиката на Регионалната здравна инспекция.

Д-р Мими Кубатева - директор на РЗИ - Смолян: "Тревожното при нас е, че много по-голям спрямо средния за страната показател е смъртността от раковите заболявания. Причините за това са комплексни, но на първо място според нас излиза като причина късното откриване на заболяването. И затова профилактиката, редовните профилактични прегледи, здравословният начин на живот са от изключително значение."

Да убедят смолянчани в нуждата от профилактика се опитаха и водещи специалисти в областта на онкологията на информационната среща, организирана от Сдружение "Спри рака" в рамките на кампанията "Прегърни живота. Прегледай се навреме".

Росица Касабова - председател на сдружението: "Това не е стигма, не е присъда. Просто трябва навреме да си свършим работата - и ние като хора, и лекарите като специалисти."

Катя Робова беше дошла на срещата, за да научи нещо ново за онкологичните заболявания. Тя се води излекувана, но винаги има риск.

Катя Робова - жител на Смолян: "С ужас трябва да призная, че очаквам да се върне ракът, засега съм много добре. Това, заради което се съгласих да говоря пред вас, е да споделя категоричното си мнение, че в Смолян трябва да бъде открит център, болница, нещо, което да помогне на тези хора, ние сме страшно много в Смолян. Дори един болен с тази жестока диагноза да има в града, трябва да има повече грижи. Това пътуване до Пловдив и до София изчерпва и последните сили на болния."

За отварянето на онкологичен център в Смолян беше мислено преди години. Дори беше доставено оборудване по проект, което сега стои неизползвано в някой склад и сигурно вече е технологично остаряло. Но дори да се намери сграда, да се достави ново модерно оборудване за такъв център, трудно ще се намерят специалисти - онколози, които да се грижат за пациентите на място. Защото и те - онколозите, останаха малко в България.