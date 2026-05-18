БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на...
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Смолян няма онколог, пациенти пътуват с часове за терапия в други градове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Смолян е един от областните градове, в които няма онкологичен диспансер, дори няма постоянно работещ онколог. Специалист идва за прегледи и консултации два дни в месеца. Онкоболните от региона нямат избор и за преглед и терапия трябва да пътуват до Пловдив или София. Какво коства това на пациентите?

Катя Робова страда от онкологично заболяване - рак на белия дроб, от седем години. Откриват ѝ го случайно.

Катя Робова - жител на Смолян: "След една много дълга кашлица се наложи да вляза в отделение, кашлицата беше преодоляна и съм за изписване. И в един момент си казвам, чакайте, да видим, нека да направим скенер или нещо, е, няма нужда. При скенера се откри, д-р Лалов с ужас, аз съм медицински работник, с ужас ми каза, че имам рак."

За Катя започва трънливият път на борбата с рака. Първа е операцията. Следва химиотерапия в здравно заведение в Пловдив.

Катя Робова - жител на Смолян: "Пет химиотерапии. След което ми предложиха имунотерапия в медицински център в София. И се започна петгодишно мое пътуване, безкрайно. В 4.00 ч. ставам сутринта, отивам, в 9.00 ч. трябва да съм в София, чакам да се размрази моят препарат. Така пет години."

Всички пациенти като Катя Робова преминават през това безкрайно пътуване до София или Пловдив.

Д-р Елена Иванова - лъчетерапевт в Онкологичен център - Пловдив: "В онкологичния диспансер в Пловдив основната маса от пациенти са от Смолян и от Кърджали, и от Асеновград. Забелязали сме, че от тези населени места има много пациенти и някои от тях, понеже лъчелечението продължава дълго и няма възможност всички да бъдат настанени в отделението, пътуват всеки ден от Смолян до Пловдив и обратно в продължение на месец - месец и половина."

Случаите на онкологични заболявания в Смолян се увеличават с всяка изминала година, сочи статистиката на Регионалната здравна инспекция.

Д-р Мими Кубатева - директор на РЗИ - Смолян: "Тревожното при нас е, че много по-голям спрямо средния за страната показател е смъртността от раковите заболявания. Причините за това са комплексни, но на първо място според нас излиза като причина късното откриване на заболяването. И затова профилактиката, редовните профилактични прегледи, здравословният начин на живот са от изключително значение."

Да убедят смолянчани в нуждата от профилактика се опитаха и водещи специалисти в областта на онкологията на информационната среща, организирана от Сдружение "Спри рака" в рамките на кампанията "Прегърни живота. Прегледай се навреме".

Росица Касабова - председател на сдружението: "Това не е стигма, не е присъда. Просто трябва навреме да си свършим работата - и ние като хора, и лекарите като специалисти."

Катя Робова беше дошла на срещата, за да научи нещо ново за онкологичните заболявания. Тя се води излекувана, но винаги има риск.

Катя Робова - жител на Смолян: "С ужас трябва да призная, че очаквам да се върне ракът, засега съм много добре. Това, заради което се съгласих да говоря пред вас, е да споделя категоричното си мнение, че в Смолян трябва да бъде открит център, болница, нещо, което да помогне на тези хора, ние сме страшно много в Смолян. Дори един болен с тази жестока диагноза да има в града, трябва да има повече грижи. Това пътуване до Пловдив и до София изчерпва и последните сили на болния."

За отварянето на онкологичен център в Смолян беше мислено преди години. Дори беше доставено оборудване по проект, което сега стои неизползвано в някой склад и сигурно вече е технологично остаряло. Но дори да се намери сграда, да се достави ново модерно оборудване за такъв център, трудно ще се намерят специалисти - онколози, които да се грижат за пациентите на място. Защото и те - онколозите, останаха малко в България.

#няма онколог #терапия #пациенти #Смолян

Последвайте ни

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
2
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
3
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
4
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
5
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
6
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Здраве

Няма опасност от развитие на епидемия или пандемия от хантавирус, заяви вирусологът проф. Радка Аргирова
Няма опасност от развитие на епидемия или пандемия от хантавирус, заяви вирусологът проф. Радка Аргирова
В "Пирогов" лекари показаха на родители как да оказват първа помощ за деца В "Пирогов" лекари показаха на родители как да оказват първа помощ за деца
Чете се за: 02:50 мин.
Медицинските специалисти искат по-високи заплати: Дават 100 дни на новата власт, но са в протестна готовност Медицинските специалисти искат по-високи заплати: Дават 100 дни на новата власт, но са в протестна готовност
Чете се за: 03:02 мин.
40 години от първата сърдечна трансплантация в България 40 години от първата сърдечна трансплантация в България
Чете се за: 02:30 мин.
Доц. Мария Пишмишева: Хантавирусите не са нов COVID-19 и не представляват глобален риск Доц. Мария Пишмишева: Хантавирусите не са нов COVID-19 и не представляват глобален риск
Чете се за: 03:35 мин.
Българките раждат най-рано и са с най-висок коефициент плодовитост в ЕС Българките раждат най-рано и са с най-висок коефициент плодовитост в ЕС
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево" Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" при Русе на 4 юни
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ