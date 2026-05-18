Директорът на "Евровизия" за българското домакинство през 2027 г.: Сигурен съм, че България ще се справи с това предизвикателство

Едно събитие, безспорно от шоубизнеса, преобърна много представи и настроения и донесе еуфория в България. Освен това страната ни влезе във водещите заглавия по света. Разбира се, става дума за победата на DARA на "Евровизия", но зад блясъка на сцената стоят много цифри, факти и голяма подготовка, която вече предстои и на нашата страна.

Евгения Атанасова разговаря с Мартин Грийн, директор на "Евровизия" за Europenean Broadcasting Union в предавенето "Светът и ние".

БНТ: Здравейте от София! Господин Грийн, вече получихте ли данните за състезанието по телевизията и онлайн?

Мартин Грийн, директор на "Евровизия" за Europenean Broadcasting Union: Опасявам се, че все още не, но преди това позволете да кажа честито на DARA, на БНТ и на България за тази историческа победа. Ще получим до няколко дни данните.

- Какво очаквате?

- Очаквам да бъдат значими, както винаги, защото това е най-голямото музикално предаване в света. Освен това ние присъстваме от години и в социалните медии, и невероятното присъствие на DARA и най-голямата историческа победа развълнува всички ни. Така че очаквам светът да реагира с много ентусиазъм на този наистина невероятен момент.

- Във Виена изпълнението беше наистина забележително. Разкажете ни нещо за усилията, идеите, екипите и техническите подробности.

- Това е огромна операция. Ако ви кажа, че около 14 000 души работят по това събитие по един или друг начин, има три изпълнения на живо, плюс репетициите, около 100 000 души гледаха изпълнението. Имаше излъчване на живо в центъра на града и стотици милиони гледаха изпълнението по телевизията. Огромна операция е това, която разчита на смесицата между усилията на хора, които работят на място, като мен. И във вашия случай, когато посетим България следващата година, очакваме прекрасните таланти по телевизията да се включат в тези събития на живо.

- Преди шоуто казахте, че някои от членовете на нашето семейство на "Евровизия" липсват. Как можем да преодолеем политиката и да ги върнем отново?

- Живеем в сложен свят. За съжаление няма ясен отговор. Пет от членовете на нашето семейство липсваха тази година. Усетихме тяхното отсъствие и ще направим всичко, за да ги върнем. Но имаме трима членове на нашето семейство, които отново се завърнаха. България, вие, Румъния се включват в тази бройка. Може би и други държави ще се върнат догодина. Имаме една година да разговаряме с всички, за да видим какво може да се направи, така че много държави и участници да присъстват в България, колкото може повече.

- Нека да погледнем напред. България в момента е много щастлива и вече няколко града изразиха интерес да бъдат домакини на "Евровизия" 2027. Кажете какво е необходимо? Има ли конкретни изисквания?

- Процесът върви в голяма степен с БНТ. Така че през следващите няколко дни ще обсъдим нещата. Но най-важното е да има пространство за самото представление — обикновено някаква арена, където има място за много хора и за цялото шоу. Но преди всичко е желанието да се домакинства събитието и целият фестивал. Защото стига градът да има желание да го направи и да го прави с любов, ние всичко друго ще успеем да създадем. Но все още е много рано - тепърва започваме разговорите с БНТ през идните седмици. И съм сигурен, че ще имаме повече информация малко по-късно.

- Имате огромен опит в телевизията и развлекателната индустрия. Какво е най-важното за печелившия, за DARA? Как успя тя?

- От къде да започна? Тя беше невероятна. Тя е невероятен танцьор и певец. Целият начин, по който беше разработена песента, е много съвременен и създава усещане за българската култура. Аудиторията, зрителите и журито направо се влюбиха в нея и в песента. Имах късмет няколко пъти да се срещна с нея - тя е един от най-приятните хора, с които съм се срещал.

- Ние очакваме с нетърпение да дойдете в България. Какво очаквате от следващата година?

- Аз лично съм много развълнуван. Никога досега не съм имал възможност да посетя България. Едно от най-приятните неща в моята работа е, че тя ме води на места, които не съм посещавал. Сигурен съм, че много хора ще дойдат. Вече познавам някои от вашите сънародници - те са топли хора и съм сигурен, че ще бъдем посрещнати много вълнуващо. Сигурен съм, че в България всички - хора, институции, телевизия и творци ще успеят да се справят с това предизвикателство. България ще бъде центъра на света по това време следващата година и ще покаже всичко, което може да предложи, и как да отпразнуваме това, че България е толкова хубава.

- България отдавна е партньор на Europenean Broadcasting Union, така че ще бъдем заедно и очакваме с нетърпение.

- Да, няма съмнение. Пред нас предстои една дълга година с много планиране. България никога досега не е била домакин на "Евровизия". След 3 години страната се завърна с участник и спечели с най-голяма възможна преднина. Така че в момента все още постъпват данните. Ще бъде голямо удоволствие да работим с вас и колегите от БНТ следващата година.

- Много ви благодаря, господин Грийн, за това, че сте с нас. И до скоро в България!

- До скоро в България!