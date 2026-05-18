Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

Близо 48 килограма кокаин на стойност над 4,4 млн. евро бяха задържани при съвместна акция на ДАНС, митническите служители и прокуратурата на паркинг в района на ГКПП "Капитан Андреево". Операцията е реализирана след сигнал на Държавна агенция "Национална сигурност".

На 15 май митнически служители проверили товарна композиция с датски транзитни номера, оставена на паркинг край границата. Камионът пътувал от Белгия през България към Турция.

При инспекцията върху резервоара на влекача са открити четири сака с 43 пакета бяло прахообразно вещество. Полевият наркотест е показал реакция на кокаин. Общото брутно тегло на дрогата е 47,910 кг, а стойността ѝ по цени за нуждите на съдебната система възлиза на 4 409 278,92 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.