БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на...
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"
Слушай новината

Близо 48 килограма кокаин на стойност над 4,4 млн. евро бяха задържани при съвместна акция на ДАНС, митническите служители и прокуратурата на паркинг в района на ГКПП "Капитан Андреево". Операцията е реализирана след сигнал на Държавна агенция "Национална сигурност".

На 15 май митнически служители проверили товарна композиция с датски транзитни номера, оставена на паркинг край границата. Камионът пътувал от Белгия през България към Турция.

Снимки: Агенция "Митници"

При инспекцията върху резервоара на влекача са открити четири сака с 43 пакета бяло прахообразно вещество. Полевият наркотест е показал реакция на кокаин. Общото брутно тегло на дрогата е 47,910 кг, а стойността ѝ по цени за нуждите на съдебната система възлиза на 4 409 278,92 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

#пункт "Капитан Андреево" #Акция на ДАНС #кокаин

Последвайте ни

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
2
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
3
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за DARA
4
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
5
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
6
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Криминално

Полицията откри в склад авточасти от крадени автомобили в София, мъж е задържан
Полицията откри в склад авточасти от крадени автомобили в София, мъж е задържан
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен край хижа "Рудничар" Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен край хижа "Рудничар"
Чете се за: 00:35 мин.
Арестуваха криминално проявен мъж за стрелбата в столичния квартал Надежда Арестуваха криминално проявен мъж за стрелбата в столичния квартал Надежда
Чете се за: 00:30 мин.
Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша? Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?
7291
Чете се за: 01:00 мин.
Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” на Витоша Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” на Витоша
5024
Чете се за: 01:00 мин.
Повдигнаха обвинение на мъж за контрабанда на голямо количество цигари Повдигнаха обвинение на мъж за контрабанда на голямо количество цигари
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево" Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" при Русе на 4 юни
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ