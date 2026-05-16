Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?

Откриха тялото на млад мъж край необитаемата хижа "Рудничар" на Витоша. Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са установили, че е обезобразен и с голяма рана на подбедрицата.

От Планинската спасителна служба и от природен парк "Витоша" обясниха пред "По света и у нас", че няма потвърждение да става въпрос за нападение от мечка, каквато информация се появи по-рано.

Възможно е глутница кучета, които върлуват в местността "Офелиите", да са нападнали 35-годишния турист. Преди минути обаче стана ясно, че водещата версия на разследващите е, че мъжът е бил нападнат от голямо животно - бозайник. Ако тя бъде потвърдена, районът ще бъде обезопасен, за да не се допуснат други инциденти.