Левски отново е господарят във Вечното дерби
Велислав Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с години без ясни мотиви

Според Величков има риск реформата да бъде забавена и настоящият Висш съдебен съвет да запази влиянието си.

Спирането на охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски – предизвика политически реакции и нов дебат за начина, по който се предоставя охрана от НСО. Темата коментира Велислав Величков в студиото на „Говори сега“. Той заяви, че обществото трябва да знае защо определени народни представители получават специална защита.

По думите му първо е била свалена охраната на Пеевски от МВР, а след това и тази на Борисов след решение на междуведомствената комисия към НСО.

Велислав Величков, ПП: „Сега те си ходят като редови народни представители, каквито са си в парламента, като всички останали.“

Величков обясни, че от ПП-ДБ предлагат законодателни промени, според които при предоставяне на охрана на депутат извън председателя на парламента, причините да бъдат разглеждани в парламентарна комисия. Величков коментира, че не е редно един народен представител да не знае защо друг народен представител ходи 10 години с охрана коли на НСО.

Депутатът посочи още, че охраната на политици струва скъпо на държавата.

Велислав Величков, ПП: „Цялата държава обслужва двама народни представители за някакви заплахи от 2014 - 2015 г.“

Величков коментира и промените в Закона за съдебната власт, които вече бяха приети на първо четене.

Велислав Величков, ПП: „Ръководството на съдебната власт се притеснява колко широкообхватни и радикални ще са промените и в каква степен ще се засегне статуквото, което повече служеше на правообслужването, а не на правосъдието.“

Според Величков има риск реформата да бъде забавена и настоящият Висш съдебен съвет да запази влиянието си.

Велислав Величков, ПП: „Да не стане ВСС да отиде на море, без да е сменен. А тогава тепърва ще трябва да се откриват процедурите за избор на нови членове. И докато тук се увеличава срокът и бавим мораториума, някои хора обсъждат назначения от сегашния ВСС.“

Той изрази опасения и за начина, по който ще бъде избирана професионалната квота във ВСС.

Велислав Величков, ПП: „Има малки съдебни райони, където 30 - 40 магистрати ще гласуват два дни в една сграда. Това не е таен вот, това е контролиран вот.“

Той допълни, че се притеснява от възможността да бъде запазен контролът върху съдебната система чрез професионалната квота във ВСС.

Велислав Величков, ПП: „В момента се борим за избор на независима съдебна власт чрез ВСС. Надявам се колегите да бъдат действително реформаторски настроени и да гарантираме свободен и независим избор.“

