Благотворителен базар на плочи във Варна помага на недоносени деца в неравностойно положение

Във Варна се провежда благотворителен базар на грамофонни плочи. 11-то издание е в подкрепа на хилядите недоносени деца и бебета в неравностойно положение.

Базарът е разположен на площад "България" в центъра на Варна и привлича изключително много посетители.

Красимир Делийски, организатор: "Какво може да намерим тук? От пиле мляко! Абсолютно! В буквалният смисъл. Ами, богата палитра на грамофонни плочи, компакт дискове, тениски, мърч, дивидита, въобще всичко, свързано с музиката. Но знаете, нашия основен фокус е друг. Защо подкрепате тази кампания на "Аз вярвам и помагам"? Четвърта поредна година. Първи базар за тази година от поредицата такива, общо четири. Каузата е много благородна, в подкрепа на хилядите недоносени деца и бебета в неравностойно положение. Така, че това просто само може да ни мотивира и да помагаме на нуждаещи, разбира се."

Базарът ще продържи до 19.00 часа тази вечер.

