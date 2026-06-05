БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Променят движението по бул. "Княгиня Мария Луиза" заради реконструкция на трамвайния релсов път

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

До 13 август 2026 г. се променят маршрутите на четири линии на обществения транспорт в района

променят движението бул княгиня мария луиза заради реконструкция трамвайния релсов път
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Във връзка със започващата реконструкция на трамвайния релсов път по бул. "Княгиня Мария Луиза" в участъка между ул. "Опълченска" и ул. "Козлодуй" се въвежда временна организация на движението, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

За периода от полунощ на 10 юни 2026 г. до 24.00 ч. на 13 август 2026 г. се променят маршрутите на четири линии на обществения транспорт в района.

Трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. "Иван Вазов" по действащия маршрут до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и площад "Възраждане", през площад "Възраждане", по бул. "Александър Стамболийски", бул. "Константин Величков", надясно по ул. "Скопие", бул. "Рожен" и по действащия маршрут до ж.к. "Обеля-2", двупосочно. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 7 ще се движи от кв. "Манастирски ливади – запад" по действащия маршрут до Централна жп гара, надясно по бул. "Княгиня Мария Луиза" до ул. "Алабин" и наляво по бул. "Христо Ботев", след което ще продължава по действащия си маршрут до кв. "Манастирски ливади – запад". Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 12 ще се движи от площад "Журналист" по действащия маршрут до кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Христо Ботев", наляво по ул. "Струга" и надясно по бул. "Княгиня Мария Луиза", след което ще продължава по маршрута си до площад "Журналист". Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 27 ще се движи от кв. "Манастирски ливади – запад" по действащия маршрут до Централна жп гара, наляво по бул. "Христо Ботев" и по действащия маршрут след ул. "Алабин" до кв. "Манастирски ливади – запад". Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между ул. "Опълченска" и бул. "Ген. Н. Столетов". В посока район "Надежда" движението ще се осъществява в една пътна лента, а в посока центъра – в две пътни ленти, информираха още от Столичната община.

От 18 май до 17 ноември е въведена временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по бул. "Александър Стамболийски" - в участъка от бул. "Константин Величков" до ул. "Западна".

# релсов път #промяна в движението #трамваи #реконструкция

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли
2
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък...
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
3
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...
Втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на "Челопешко шосе" в София
4
Втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
6
Проверяват още райони във Варна след разкритията за...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Регионални

Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе" 10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5917
Чете се за: 01:40 мин.
Полицията разследва причините за катастрофата на "Челопешко шосе" в София Полицията разследва причините за катастрофата на "Челопешко шосе" в София
Чете се за: 01:10 мин.
Частично бедствено положение в община Дългопол след поройните дъждове Частично бедствено положение в община Дългопол след поройните дъждове
Чете се за: 02:25 мин.
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли
13608
Чете се за: 02:17 мин.
Скандалът "Баба Алино": Продължават проверките, МВР и институции с нови данни за инвеститора Скандалът "Баба Алино": Продължават проверките, МВР и институции с нови данни за инвеститора
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Категоргично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор Категоргично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе" 10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Процедурата по свръхдефицит: Властта с мерки за ограничаване на...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйнският президент обвини Кремъл, че избира войната пред мира
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради теч на въздух
Чете се за: 01:17 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ