БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение между Тайван и САЩ след като Тръмп предупреди Тайпе да не обявява независимост

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Президентът на САЩ предупреди Тайван да не обявява независимост от Китай. Направи го часове след края на визитата си в Китай и срещата с китайския лидер Си Дзинпин. След завръщането си в Белия дом Тръмп определи пътуването като „голям успех“ и заяви, че са сключени „страхотни търговски споразумения“.

Доналд Тръмп не вярва, че Пекин ще предприеме военни действия срещу Тайван, ако нещата останат както са в момента. Президентът на Съединените щати коментира темата на връщане от Китай. В интервю за "Фокс нюз" той увери, че няма промяна в политиката на Вашингтон спрямо Тайван, но ясно заяви, че не одобрява обявяването на независимост на острова.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не, нищо не се е променило. Ще кажа само това - не искам някой да се обяви за независим. Ние трябва да изминем 9500 мили, за да воюваме. Не търся това. Искам те да се успокоят, искам Китай да се успокои."

Тръмп заяви, че все още не е взел решение дали да бъде осъществена голяма продажба на оръжия за Тайван и покани в САЩ прозводителите на чипове от острова.

В отговор на думите на американския президент тайванското министерство на външните работи заяви, че Тайван е демократична, суверенна и независима държава.

Чън Минчъ, зам.-министър на външните работи на Тайван: "Само 23-те милиона жители на Тайван могат да решат собственото си бъдеще."

В позиция на тайванския президент се изразява благодарност за дългогодишната подкрепа на Тръмп за мира и стабилността в района на Тайванския проток. Но също така се подчертава, че Китай остава единствения източник на негисурност в регионa и това е основната причина т.нар. „първа верига от острови” да укрепва отбранителните си способности.

СНИМКИ:БТА

Изявление на президентската администрация на Тайван: "Тайван не може и няма да бъде изключение. Продажбата на оръжие на Тайван е не само част от ангажиментите на САЩ за сигурност, съгласно Закона за отношенията с Тайван, но и ключов елемент от колективното възпиране срещу регионалните заплахи."

Китайският президент Си Дзинпин предупреди Тръмп, че Тайван е най-важният въпрос за отношенията между Пекин и Вашингтон и неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до "сблъсъци и дори конфликти" между двете страни.

# Доналд Тръмп #Китай #независимост #Тайван

Последвайте ни

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ 1
2
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
3
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
4
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
5
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
6
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Азия

Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима
Тръмп: Китай няма да предоставя военно оборудване на Иран Тръмп: Китай няма да предоставя военно оборудване на Иран
Чете се за: 02:57 мин.
Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван
Чете се за: 04:00 мин.
Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията между двете страни Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията между двете страни
Чете се за: 03:47 мин.
Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин
Чете се за: 02:22 мин.
Среща на върха: Доналд Тръмп пристигна в Китай Среща на върха: Доналд Тръмп пристигна в Китай
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ? Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон" Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Напрежение между Тайван и САЩ след като Тръмп предупреди Тайпе да...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ