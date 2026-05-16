Напрежение между Тайван и САЩ след като Тръмп предупреди Тайпе да не обявява независимост

Президентът на САЩ предупреди Тайван да не обявява независимост от Китай. Направи го часове след края на визитата си в Китай и срещата с китайския лидер Си Дзинпин. След завръщането си в Белия дом Тръмп определи пътуването като „голям успех“ и заяви, че са сключени „страхотни търговски споразумения“.

Доналд Тръмп не вярва, че Пекин ще предприеме военни действия срещу Тайван, ако нещата останат както са в момента. Президентът на Съединените щати коментира темата на връщане от Китай. В интервю за "Фокс нюз" той увери, че няма промяна в политиката на Вашингтон спрямо Тайван, но ясно заяви, че не одобрява обявяването на независимост на острова.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не, нищо не се е променило. Ще кажа само това - не искам някой да се обяви за независим. Ние трябва да изминем 9500 мили, за да воюваме. Не търся това. Искам те да се успокоят, искам Китай да се успокои."

Тръмп заяви, че все още не е взел решение дали да бъде осъществена голяма продажба на оръжия за Тайван и покани в САЩ прозводителите на чипове от острова.

В отговор на думите на американския президент тайванското министерство на външните работи заяви, че Тайван е демократична, суверенна и независима държава.

Чън Минчъ, зам.-министър на външните работи на Тайван: "Само 23-те милиона жители на Тайван могат да решат собственото си бъдеще."

В позиция на тайванския президент се изразява благодарност за дългогодишната подкрепа на Тръмп за мира и стабилността в района на Тайванския проток. Но също така се подчертава, че Китай остава единствения източник на негисурност в регионa и това е основната причина т.нар. „първа верига от острови” да укрепва отбранителните си способности.

Изявление на президентската администрация на Тайван: "Тайван не може и няма да бъде изключение. Продажбата на оръжие на Тайван е не само част от ангажиментите на САЩ за сигурност, съгласно Закона за отношенията с Тайван, но и ключов елемент от колективното възпиране срещу регионалните заплахи."

Китайският президент Си Дзинпин предупреди Тръмп, че Тайван е най-важният въпрос за отношенията между Пекин и Вашингтон и неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до "сблъсъци и дори конфликти" между двете страни.