Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради теч на въздух

Астронавтите на борда на Международната космическа станция получиха заповед от НАСА да се приберат в космическия си кораб и да се подготвят за евентуална евакуация, предаде Ройтерс.

Това се налага, тъй като руският екипаж се опитва да отстрани все по-сериозен проблем с теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория, съобщиха от НАСА, цитирани от Ройтерс.

Екипажът на НАСА е от четирима - американските астронавти Джесика Миър и Джак Хатауей, представителката на Европейската космическа агенция Софи Адено и руският космонавт Андрей Федяев. Те получиха заповед от контролния център на НАСА да влязат в космическия си кораб "Дракон", скачен към космическата станция, да облекат скафандрите си, в случай че изтичането на въздух наложи спешна евакуация, съобщи представител на НАСА, цитиран от Ройтерс.

Екипажът беше изстрелян към Международната космическа станция през февруари и по план мисията трябва да продължи между осем и девет месеца.