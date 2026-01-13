Предаване на властта - смяна на екипажите на Международната космическа станция

В Космоса - на борда на Международната космическа станция се състоя церемония по предаване на властта.

Американският астронавт Майк Финке връчи символичния ключ за станцията на руския космонавт Сергей Куд-Сверчков.

Така той пое командването и беше отбелязано символично 25-годишното човешко присъствие в Космоса.

"Нека продължим да работим заедно", каза руският космонавт, а първата му команда беше за групова прегръдка.

Екипаж 11, начело с Майк Финке и състав американката Зина Кардман, японецът Кимия Юи и Олег Платонов от Русия, ще напуснат Международната Космическа Станция по-рано от планираното. Причината - сериозен здравословен проблем на един от четиримата.

От НАСА не разкриват кой е той, но подчертаха, че не се е случил по време на работата на астронавтите.