Разкрита ли е самоличността на Банкси?

Една мистерия, която повече от 30 години вълнува света на изкуството и почитателите на графити културата е на крачка от това да бъде разкрита. Самоличността на световноизвестния графити художник Банкси беше публикувана от Ройтерс. Твърди се, че зад едни от най-емблематичните улични творби стои мъж на име Робин Гънингам, който обаче е използвал и други самоличности.

Търсенето на истинското име на най-талантливия и прочут графити-артист Банкси отведе разследващите журналисти от бомбоубежищата в Украйна, през Лондон и чак до Манхатан. Разкрито е не просто име, а цяло едно движение. Разследването започва през 2022 г. в няколко села в близост до Киев, където за първи път се появяват творби на Банкси малко след началото на войната. Местни разказват, че са видели линейка, от която за тяхна изненада излезли маскирани мъже и започнали да рисуват графити върху разрушена от ракета сграда.

Богдан Машай, журналист от Киев (ноември 2022 г.): "За мен е невероятно, че Банкси е тук в Бородянка. Ако разбирам правилно, тази картина е портрет на войната и на нейната грозота. Това малко дете се бие срещу възрастния господин, абсурдно е."

С години светът спекулираше дали зад художника от Бристол не се крие основателят на групата "Масив Атак" Робърт де Ная. Сега обаче се заговори за друго име - Робин Гънингъм, който преди години сменя самоличността си за да се укрие от полицията.

Един от ключовите документи, довели до разкриването му, са писмени показания пред полицията в Ню Йорк за вандализиране на билборд през 2000та година. Банкси е арестуван, но бързо е освободен - според мениджъра му - благодарение на чара, който притежава. За Банкси казват, че да бъде на ръба на закона, е централна част от изкуството му. Адвокатът на художника призова Ройтерс да не публикуват разследването.

Марк Стивънс, адвокат на Банкси: "Банкси не приема много от детайлите във вашето разследване за верни. В продължение на години той е обект на екстремни заплахи. Свалянето на маската му ще бъде лошо и за обществото - с анонимност артистите получават свобода да изразят мнение по важни теми без страх от преследване."

Каквото и да е истинското му име, едно нещо е сигурно - през годините Банкси се превърна от дребен престъпник в национално съкровище на Великобритания, макар и до днес често графитите му да са заличавани още на следващия ден.