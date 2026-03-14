Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.

Разкрита ли е самоличността на Банкси?

Христо Ценов
Чете се за: 03:07 мин.
Журналисти в търсене на тайната на графити-артиста

Една мистерия, която повече от 30 години вълнува света на изкуството и почитателите на графити културата е на крачка от това да бъде разкрита. Самоличността на световноизвестния графити художник Банкси беше публикувана от Ройтерс. Твърди се, че зад едни от най-емблематичните улични творби стои мъж на име Робин Гънингам, който обаче е използвал и други самоличности.

Търсенето на истинското име на най-талантливия и прочут графити-артист Банкси отведе разследващите журналисти от бомбоубежищата в Украйна, през Лондон и чак до Манхатан. Разкрито е не просто име, а цяло едно движение. Разследването започва през 2022 г. в няколко села в близост до Киев, където за първи път се появяват творби на Банкси малко след началото на войната. Местни разказват, че са видели линейка, от която за тяхна изненада излезли маскирани мъже и започнали да рисуват графити върху разрушена от ракета сграда.

Богдан Машай, журналист от Киев (ноември 2022 г.): "За мен е невероятно, че Банкси е тук в Бородянка. Ако разбирам правилно, тази картина е портрет на войната и на нейната грозота. Това малко дете се бие срещу възрастния господин, абсурдно е."

С години светът спекулираше дали зад художника от Бристол не се крие основателят на групата "Масив Атак" Робърт де Ная. Сега обаче се заговори за друго име - Робин Гънингъм, който преди години сменя самоличността си за да се укрие от полицията.

Един от ключовите документи, довели до разкриването му, са писмени показания пред полицията в Ню Йорк за вандализиране на билборд през 2000та година. Банкси е арестуван, но бързо е освободен - според мениджъра му - благодарение на чара, който притежава. За Банкси казват, че да бъде на ръба на закона, е централна част от изкуството му. Адвокатът на художника призова Ройтерс да не публикуват разследването.

Марк Стивънс, адвокат на Банкси: "Банкси не приема много от детайлите във вашето разследване за верни. В продължение на години той е обект на екстремни заплахи. Свалянето на маската му ще бъде лошо и за обществото - с анонимност артистите получават свобода да изразят мнение по важни теми без страх от преследване."

Каквото и да е истинското му име, едно нещо е сигурно - през годините Банкси се превърна от дребен престъпник в национално съкровище на Великобритания, макар и до днес често графитите му да са заличавани още на следващия ден.

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
3
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
4
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
5
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
6
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Още от: Любопитно

Над 150 ретро автомобили дефилираха по улиците на Велико Търново
Над 150 ретро автомобили дефилираха по улиците на Велико Търново
Отличиха с пет "Златни малинки" римейка на "Войната на световете" Отличиха с пет "Златни малинки" римейка на "Войната на световете"
Чете се за: 03:05 мин.
Щатът Орегон може да се сдоби със собствен водопад Щатът Орегон може да се сдоби със собствен водопад
Чете се за: 03:30 мин.
И топлите зими влияят на избелването на коралите в Големия бариерен риф И топлите зими влияят на избелването на коралите в Големия бариерен риф
Чете се за: 02:00 мин.
Изложба в Помпей разказва историята на изригването на вулкана Везувий Изложба в Помпей разказва историята на изригването на вулкана Везувий
Чете се за: 03:52 мин.
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
48873
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ) Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...
Чете се за: 15:22 мин.
У нас
