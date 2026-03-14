Розкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.

Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания

Милена Кирова от Милена Кирова
Чете се за: 08:10 мин.
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Политически престрелки у нас на фона на военните действия в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания в България. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува за пореден път договора с "Боташ" и обвини Румен Радев, че неговото служебно правителство е дало всички карти в ръцете на турския президент Ердоган. Радев отвърна, че договорът може да носи печалба и даде заявка за разграждане на олигархичния модел. Обвини Борисов, че е предал цяла България в ръцете на Пеевски.

Горивата на фокус – "Лукойл" има запаси, увери лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след разговор с особения управител на дружествата Румен Спецов. Той отново коментира и договора с "Боташ".

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Когато светът сега трепери за цената на газа и петрола осемдесет процента от помпените станции на Балканския полуостров са в България. Всичко това е инвестирано от нашите правителства. И в момента имаме Балкански поток, имаме вертикални коридори и сме най-важният играч в региона. Президента "Ердоган е голям играч и тогава ни обуха казано на жаргон и направиха договора с "Боташ". Сега всеки ден плащаме по 600 хиляди евро на турските джензита. Тогава Румен Радев и неговото служебно правителство дадоха картите на България и сега с Ердоган си играем, ама той държи картите."

Президентът от 2017-2026 г. Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичният кръг.

Румен Радев - президент на България (2017-2026 г.): "Двама човека олицетворяват този кръг. Чух, че Борисов говори за някакви предателства, но той предаде не само своята партия, той предаде цяла България в ръцете на Пеевски. Що се отнася до договора с "Боташ" искам да благодаря на министър Трайчо Трайков, който макар и от дистанцията на времето, но осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор. Има предложение и от турската страна, и от азербайджанската страна как да се натовари и да се използва този договор и да носи печалба."

В предаването "Говори сега" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира биха ли си партнирали с ГЕРБ или с "Прогресивна България" след вота.

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България": "Целта на ГЕРБ и ДПС в тези избори е да имат повече от 80 гласа, за да могат да блокират избора на ВСС. Целта пък нашата е да има 160 гласа извън тях. Ние на първо място не сме видели нищо от Прогресивна България. На първо място е разговорът за 160, разбира се, където неизбежно с "Прогресивна България" и не само най-вероятно ще трябва да се водят разговори."

Решението за присъединяване на страната ни към Съвета за мир на президента Тръмп не трябва да се вземат от парламент в края на своя срок на годност, уверен е лидерът на БСП Крум Зарков.

Крум Зарков - председател на БСП: "Очевидно е, че голямо мнозинство в този парламент последва отново повелята на Делян Пеевски, който се опитва да внедри България насила в една организация с неясна цел и бидейки неясна тя става опасна. БСП е категорично против присъединяването на тази инициатива на президента Тръмп. Искам да го кажа много ясно."

Румен Радев - президент на България (2017-2026 г.): "Външнополитическите пируети на Пеевски и Борисов стават все по-несъстоятелни, защото те довчера бяха ревностни привърженици на войната, а сега изведнъж показно напират да ни вкарат в борда за мир. Това беше една кризисна акция, знаем кой я разпореди на премиерът Желязков, който беше изцяло под контрола на тези двама човека да изтича по най-бързия начин да подпише нещо, така че по този начин да се дадат евентуално някакви шансове за излизане от Магнитски."

Томислав Дончев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Във външната политика много често се следва, ако искате с доза ирония – принципа на Игнацио Лойола: ако някъде става нещо, ние трябва да участваме. Още един форум, още един формат, където могат да се обменят виждания, да се обменя информация, да се търси съгласие. Той не отменя всички останали съществуващи формати. Много европейски държави-членки казаха, че също че участват."

"Възраждане" настояват за спешни мерки заради повишаващите се цени на горивата.

Цончо Ганев - депутат от ПГ на "Възраждане": "Трябва да се вдигнат спешно санкциите спрямо Русия най-малко и като начало за всички енергоизточници. Ние сме във форсмажорни обстоятелства, в които цените са вече непосилни."

В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" Станислав Балабанов заяви, че служебният кабинет трябва да осигури сигурност на българските гражднани.

Станислав Балабанов - зам.-председстел на ПГ на "Има такъв народ": "Има такъв народ ясно излезе и каза и даде положителен акъл да се изразя по-обикновено на служебния кабинет: да поискат от ЕК дерогация, защото цената на дизела е висока, газта, токът се вдига – да поискат дерогация, свързана с това ЕК да разреши въглищните централи в България да работят на пълни мощности."

МЕЧ има конкретни предложения, свързани с цените на горивата.

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Предлагаме това, което е работещо и което Тръмп най-вероятно е така прокламирал в Унгария Орбан - таван на цените и освобождаване на резервите."

снимки: БНТ, БТА

И докато всички предлагат мерки, то след броени дни ще влязат в предизборна кампания.

Автори: М. Кирова, М. Медарова, Пл. Тонева

#политически коментари #войната в Близкия изток #високите цени на горивата #предизборна кампания

