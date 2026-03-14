Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Томислав Дончев, ГЕРБ: Политиците трябва да спорят за идеи, а не за изборни технологии

Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев коментира в студиото на "Говори сега" политическите спорове около изборите, външната политика и икономическите предизвикателства пред страната. Според него българската политика е прекалено фокусирана върху изборната технология вместо върху идеи и програми.

"Аз съм от старата школа. Там се предполага един политик, особено преди изборите, да обяснява какви са му целите, какви намерения има, каква е програмата и какво е в състояние да направи. Самоопределението на база на това кого не харесваш е много опасна политическа технология", каза той.

По повод опасенията около машинния вот Дончев заяви, че политическият спор е довел до недоверие към всички начини на гласуване:

"Ние се докарахме до ситуация, където 60% от българите не вярват на машините, а 40% не вярват на хартията. Пак да повторя – политиците трябва да спорят за идеи, трябва да спорят за намерения и за това кой предлага по-добра визия за България."

Томислав Дончев защити решението България да участва в международния формат, въпреки критиките за цената:

"Още един форум, още един формат, където могат да се обменят виждания, да се обменя информация и да се търси съгласие. Ако някъде става нещо, ние трябва да участваме. Естествено, че стоейки вътре и бидейки част от процесите, ще можем да направим много по-адекватна преценка."

Според него конфликтът в Близкия изток неизбежно ще има икономически ефект върху Европа и България:

"Аз по принцип не подкрепям войни. Войната е факт и със сигурност ще има неблагоприятни икономически последици за Европа и в частност за България, най-малкото заради повишените цени на енергоносителите."

Той подчерта, че мерките за защита на хората трябва да бъдат насочени към най-уязвимите групи:

"Една адекватна мярка трябва да е таргетирана. Стар проблем е, че когато вземаме мерки, ние даваме на всички, включително и на хората, които могат да си позволят по-високите цени. Мерките трябва да са фокусирани върху социално уязвимите."

Дончев коментира и трудностите при коалиционното управление:

"Коалиционната култура е висш политически пилотаж. Да си измъкнеш от едно съвместно управление без щети е трудна работа. И ние понасяме щети, но понеже сме по-големи, не се усещат толкова."

Той отказа да коментира евентуално партньорство с новата политическа формация около президента Румен Радев (2017 – 2026 г.):

"Не мога да отговоря на този въпрос, защото не знам нищо за партията на господин Радев – нито кандидати, нито програмни намерения. За да бъда коректен, не е редно да я коментирам."

Според Томислав Дончев, България трябва внимателно да използва ресурсите си и да води балансирана политика при прехода към зелена енергия.

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
3
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
4
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Температурите тръгват надолу през новата седмица
5
Температурите тръгват надолу през новата седмица
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
6
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Божидар Божанов не вижда проблем с машинното гласуване, рискът е от изкуствен скандал Божидар Божанов не вижда проблем с машинното гласуване, рискът е от изкуствен скандал
Чете се за: 02:32 мин.
Цончо Ганев, "Възраждане": Трябва спешно да се вдигнат санкциите спрямо Русия по отношение на енергоизточниците Цончо Ганев, "Възраждане": Трябва спешно да се вдигнат санкциите спрямо Русия по отношение на енергоизточниците
Чете се за: 03:45 мин.
От МЕЧ предлагат таван на цените на горивата и освобождаване на държавния резерв От МЕЧ предлагат таван на цените на горивата и освобождаване на държавния резерв
Чете се за: 03:22 мин.
Николай Бериевски, БСП: В партията няма разцепление и тя тръгва в изцяло нова посока Николай Бериевски, БСП: В партията няма разцепление и тя тръгва в изцяло нова посока
Чете се за: 03:22 мин.
Крум Зарков: БСП е категорично против присъединяването България към инициативата на президента Тръмп Крум Зарков: БСП е категорично против присъединяването България към инициативата на президента Тръмп
Чете се за: 01:37 мин.

Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
