"То просто е кошмар, не е път": Протест блокира международното шосе Е-79

Протест в Северозападна България блокира международния път Е-79. Причината – пътната настилка наподобява лунен пейзаж от образувалите се дупки и дори кратери.

Ежедневно там аварират автомобили. Не са малко и тежките пътни инциденти, като последният смъртен случай е от преди месец.

От АПИ обясниха, че трасето в района не е ремонтирано основно от 25 години. Такъв ремонт се предвижда в най-кратък срок и се очаква да приключи през есента на 2027 г. Пътят е една от основните транспортни артерии, защото свързва страната ни с Румъния и Сърбия.

