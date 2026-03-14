Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене

Блокиран е участък на международния път Е-79 край Враца заради лошото състояние на пътя.

Протестът срещу лошото състояние на пътищата в Северозападна България се премести на разклона за село Крапчене.

В момента движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано и в двете посоки.

Няма яснота кога трафикът ще бъде възстановен.

До втората блокада се стигна, след като по-рано, заради блокадата на разклона за селата Главаци и Краводер, колите и камионите бяха пренасочени през село Крапчене.

Подразнени от липсата на ефект от действията им, част протестиращите се преместиха и по-този начин наложиха пълна блокада.