Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3

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От 27 май до 4 юни Словакия приема европейското първенство по минифутбол.

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С обновен състав, но утвърдени традиции българският национален отбор по минифутбол се впусна в битка за място сред най-добрите на континента.

От 27 май до 4 юни Словакия приема 24-те претендента за европейската титла. "Лъвовете" попаднаха в група с Израел, Португалия и Чехия.

Българският състав започна участието си в турнира с равенство 1:1 срещу Израел в първия си мач от груповата фаза. "Лъвовете“ имаха превъзходство през по-голяма част от срещата и създадоха повече положения, но не успяха да ги реализират, а съперникът се възползва максимално от своите възможности. Въпреки натиска в края, българите не стигнаха до пълен обрат.

Във втория си двубой националите показаха съвсем различно лице и стигнаха до ценна победа с 3:1 над Португалия. След по-трудно първо полувреме, българите наложиха сериозен натиск след почивката и в заключителните минути осъществиха пълен обрат.

Тимът демонстрира характер и ефективност в решаващите моменти, за да се поздрави с първи успех в турнира и да направи важна крачка към елиминационната фаза.

България завърши груповата фаза с равенство с Чехия и отива на осминафиналите като втори в група В.

В първия кръг от елиминациите България постигна убедителна победа над Франция в осминафиналите на надпреварата.

На четвъртфиналите българите отстъпиха на Унгария с 0:4 и отпаднаха от турнира.

С успеха над България унгарците се класираха на полуфиналите, където ще срещнат тима на Украйна, който победи Грузия с 4:0. Полуфиналът започва в 20:15 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3. Във втория полуфинал един срещу друг ще се изправят Сърбия и Азербайджан, а срещата започва в 21:45 пряко по БНТ 3.

Да изживеем емоциите заедно с преките излъчвания на мачовете на европейското първенство по минифутбол само по БНТ 3.

#Европейско първенство по минифутбол #Български национален отбор по минифутбол

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