Белгия се наложи над Хърватия в приятелски мач в Риека

Белгия победи Хърватия с 2:0 в приятелска среща. Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку се разписаха за победителите.

В хода на първото полувреме на стадион "ХНК Риека" гостите бяха по-активни в преден план и заслужено откриха резултата в 38-ата минута. Жереми Доку изпрати топката в наказателното поле, където последва поредица от рикошети във футболисти и от двата отбора. В крайна сметка Юри Тилеманс стреля от движение за 1:0.

След почивката напречната греда попречи и на двата отбора. Резервата Анте Будимир стреля с глава в гредата, преди същото да стори и Ханс Ванакен, който също се появи в игра от резервната скамейка.

В 6-ата минута на добавеното време Ханс Ванакен изведе Ромелу Лукаку сам срещу вратаря и нападателят оформи крайния резултат. 33-годишният нападател на Наполи отбеляза 90-ия си гол в 125 мача за Белгия.

В следващия си мач Хърватия ще посрещне Словения във Вараждин, докато "червените дяволи" ще премерят сили с Тунис в Брюксел.

На световното първенство през 2026 г. Хърватия ще играе в груповата фаза срещу Англия, Панама и Гана. Белгия ще мери сили срещу Египет, Иран и Нова Зеландия.