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Димитър Кисимов стартира с победа на двойки при юношите на "Ролан Гарос"

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Българският тенисист се класира на осминафиналите

Димитър Кисимов
Снимка: БФ Тенис
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Димитър Кисимов се класира на осминафиналите на двойки при юношите на втория за годината турнир от Големия шлем – "Ролан Гарос".

18-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на старта с 6:3, 6:2 представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен. Срещата продължи 57 минути.

Кисимов и Дойг поведоха с 2:0 в началото на мача, допуснаха изравняване при 2:2, но след това дръпнаха с нов пробив за 4:2 и запазиха преднината си за крайното 6:3. Двамата поведоха с 4:0 във втората част и без проблеми затвориха мача в своя полза с 6:2.

Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу петите поставени Николас Баена (Перу) и Тито Чавес (Испания).

По-рано днес българинът отпадна във втория кръг на сингъл.

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#Димитър Кисимов # "Ролан Гарос"

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