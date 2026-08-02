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Лиа Каратанчева премина безпроблемно през квалификациите и влиза в основната схема във Варшава

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Спорт
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Българката разгроми с 6:1, 6:1 полякинята Ника Хуркач – по-малката сестра на Хуберт Хуркач, и си осигури място в турнира от сериите WTA 125

Лиа Каратанчева премина безпроблемно през квалификациите и влиза в основната схема във Варшава
Снимка: БТА
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Лиа Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис от сериите WTA 125 във Варшава, след като записа убедителна победа в последния кръг на квалификациите. Българката се наложи с категоричното 6:1, 6:1 над представителката на домакините Ника Хуркач, която участва с "уайлд кард“ и е по-малката сестра на полската звезда Хуберт Хуркач.

22-годишната Каратанчева демонстрира пълно превъзходство още от първите минути на двубоя. Тя поведе с 5:0 в откриващия сет и без затруднения го затвори при 6:1. Във втората част българката допусна ранен пробив и изостана с 0:1, но след това спечели шест поредни гейма, за да приключи срещата след 70 минути игра.

С успеха си Лиа Каратанчева си гарантира място в основната схема на турнира във Варшава, който е с награден фонд от 100 000 евро, и продължава уверено участието си в една от най-силните надпревари от календара на WTA 125.



#Лиа Каратанчева #WTA 125 във Варшава

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