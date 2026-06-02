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Гана загря за Мондиала с равенство с Уелс

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Без победител на стадион "Кардиф Сити".

Уелс Гана
Снимка: БТА
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Приятелската среща между Уелс и Гана завърши при равенство 1:1.

През първото полувреме гредите на два пъти спряха домакините. Лоурънс Ати-Зиги изби в лявата греда удар с глава на Дан Джеймс, а две минути по-късно уелсецът стреля в напречната греда.

В хода на първата част двата отбора си размениха по два точни изстрела на стадион "Кардиф Сити" в Кардиф, но до гол не се стигна след наместите на Лоурънс Ати-Зиги и Карл Дарлоу.

След почивката гостите откриха резултата. В 66-ата минута резервата Кейлъб Иренки стреля в дясната греда, но топката се върна при него и се разписа при добавката.

Възпитаниците на Крейг Белами възобновиха равенството с единствения си точен шут през втората част. Резервата Люис Кумас засече с глава центриране в наказателното поле на Неко Уилямс.

В следващия си мач Уелс гостува на Румъния на стадион "Стяуа" в Букурещ, докато Гана е в очакване на първия си мач от груповата фаза на световното първенство. Африканците ще се изправят срещу Панама в Торонто.

#Национален отбор на Гана по футбол #Национален отбор по футбол на Уелс

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