Гана загря за Мондиала с равенство с Уелс

Приятелската среща между Уелс и Гана завърши при равенство 1:1.

През първото полувреме гредите на два пъти спряха домакините. Лоурънс Ати-Зиги изби в лявата греда удар с глава на Дан Джеймс, а две минути по-късно уелсецът стреля в напречната греда.

В хода на първата част двата отбора си размениха по два точни изстрела на стадион "Кардиф Сити" в Кардиф, но до гол не се стигна след наместите на Лоурънс Ати-Зиги и Карл Дарлоу.

След почивката гостите откриха резултата. В 66-ата минута резервата Кейлъб Иренки стреля в дясната греда, но топката се върна при него и се разписа при добавката.

Възпитаниците на Крейг Белами възобновиха равенството с единствения си точен шут през втората част. Резервата Люис Кумас засече с глава центриране в наказателното поле на Неко Уилямс.

В следващия си мач Уелс гостува на Румъния на стадион "Стяуа" в Букурещ, докато Гана е в очакване на първия си мач от груповата фаза на световното първенство. Африканците ще се изправят срещу Панама в Торонто.