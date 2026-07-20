Отвориха за движение магистрала „Тракия“ след инцидента с обърнат тир край Карнобат

Отвориха за движение автомагистрала „Тракия“ след инцидента с обърнат тир край Карнобат. Аутобанът остана затворен за автомобили в продължение на над пет часа, като превозните средства се отклоняваха по обходен маршрут през Карнобат.

Този следобед, малко преди 17:30 ч., тежкотоварен камион се преобърна на автомагистралата, след като е спукал гума в района на 311-ия километър в посока София.

Тирът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол с общи наранявания.