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Отвориха за движение магистрала „Тракия“ след инцидента с обърнат тир край Карнобат

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Отвориха за движение магистрала „Тракия“ след инцидента с обърнат тир край Карнобат
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Отвориха за движение автомагистрала „Тракия“ след инцидента с обърнат тир край Карнобат. Аутобанът остана затворен за автомобили в продължение на над пет часа, като превозните средства се отклоняваха по обходен маршрут през Карнобат.

Този следобед, малко преди 17:30 ч., тежкотоварен камион се преобърна на автомагистралата, след като е спукал гума в района на 311-ия километър в посока София.

Тирът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол с общи наранявания.

#отвориха за движение #автомагистрала Тракия #тир

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