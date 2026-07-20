Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат заради преобърнал се тир (СНИМКИ и ВИДЕО)

Тежкотоварен камион се преобърна на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, след като спукана гума е довела до загуба на управление. Инцидентът е станал около 17:24 ч. на 311-ия километър в посока София.

Тирът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол.

До 19.00 ч. движението в района се осъществяваше само в крайната лява лента и единствено за леки автомобили. Тежкотоварните превозни средства се отклоняваха по обходния маршрут Айтос – Карнобат – Петолъчката. Около 19.00 ч. магистралата беше затворена за движение, като пътните превозни средства се отклоняват по обходния път през Карнобат.

ВИДЕО: Кирил Темелков