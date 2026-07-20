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Повече от 3000 души в Гостивар са се оплакали от стомашни проблеми

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Правителството на РСМ е оптуснало 50 000 литра бутилирана вода, които ще бъдат доставени в града

чака повече 3000 души гостивар оплакали стомашни проблеми
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Епидемия беше обявена в град Гостивар в Република Северна Македония. Заради замърсена питейна вода стотици хора са постъпили в болница през последните дни. Над 3000 са потърсилите медицинска помощ.

От 13-ти юли болницата Ферид Мурад в град Гостивар не успява да се справя с пациентите. Само през последното денонощие над 280 души от града с население от над 30 хиляди души са потърсили помощ. Засегнати са и над 140 малолетни.

"Детето ми, аз, цялото семейство. Не знаем от какво е, върнахме се от чужбина преди 4 дни. Детето има висока температура и повръща, всички сме така."

"Цялото семейство е на тези хапчета. Повръщаме, висока температура, главоболие и диария."

"Катастрофално е последните 3 дни. Толкова много са заразените в местната болница. Ето защо от години купувам бутилирана вода."

Първоначалните резултати показват, че заради грешка на водоснабдяващата компания централният водопровод на Гостивар черпи вода директно от река Вардар, която е замърсена.

Здравният министър Сашо Клековски посети болницата, а прокуратурата започна разследване. В момента в града е забранено да се пие вода от чешмата, доставят се 60 хиляди литра бутилирана.

Християн Мицкоски, премиер на РСМ: "Очаквам, от кмета надолу, всеки да носи определена морална отговорност. А ние като правителствени институции ще продължим и по-нататък с инициативи да улесним живота на местните за снабдяване на вода за пиене."

Опозиционната партия "Социалдемократическия съюз на Македония" разкритикува властите, че в продължение на 5 дни са крили, че тровят жителите на Гостивар.

#включване към водопровод #доставяне на бутилирана вода #над 3000 души #стомашни проблеми #Гостивар

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