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"По света и у нас" - новините на БНТ днес навършват 66 години в ефир

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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"По света и у нас" - новините на БНТ днес навършват 66 години в ефир!

Първата емисия е излъчена на 20 юли 1960 г. Оттогава името и часът на централната новинарска емисия остават непроменени. 20.00 ч. е избран, защото новините на радиото тогава започват в 20.30 ч. и телевизионните е трябвало да ги изпреварят.

Земното кълбо, запазената марка на "По света и у нас", тогава е само статичен декор, поставен зад гърбовете на говорителите. Първият и дългогодишен водещ е Никола Филипов.

За зрителите новинарските емисии "По света и у нас" са гаранция за достоверност, обективност и качество. За 7-а поредна година институтът "Ройтерс" определя БНТ като телевизията, която се ползва с най-високо обществено доверие. Оценка, която без съмнение се дължи и на работата на новинарския екип, който създава съдържание освен за ефира и за дигиталните платформи.

#по света и у нас #годишнина

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