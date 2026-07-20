Скандал в Скопие: Буцефал с пет крака и изкривен вариант на сръбската "Св. Сава" посрещат гостите на македонската столица

Билборд на входа на Скопие на кон с пет крака предизвика скандал и критики на опозицията срещу кмета.

"Добре дошли в Скопие" - генериран с изкуствен интелект плакат посреща гостите и жителите на столицата, но - Буцефал - конят от паметника на централния площад в столицата е с пет крака, каменният мост над р. Вардар е с 4 арки повече, скопското кале е заменено от неизвестна крепост и се издига изкривен вариант на белградската „Свети Сава“.

Вълна от критики последва в социалните мрежи и само 24 часа по-късно кметът Орце Георгиевски се извини и смени билборда. Но това не сложи край на критиките.

От най-голямата албанска партия "Демократичния съюз" за интеграция излязоха с позиция, че няма надпис на албански, което е против закона.



