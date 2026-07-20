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Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ

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В продължение на 38 дни БНТ е лидер в телевизионния ефир и достигна до 2,8 млн. нови потребители на BNT.bg

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Финалът на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 между Испания и Аржентина превърна Българската национална телевизия в най-гледаната телевизия в България за деня. Според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, решаващият двубой е гледан средно от 1 020 934 зрители (4+), реализира 16,7% рейтинг и 60,9% аудиторен дял, а в най-гледания момент от срещата аудиторията достига 1 249 770 зрители. Сред мъжете (4+) излъчването отчита 20,7% рейтинг и 69,0% аудиторен дял.

Тези резултати са закономерната кулминация на Мондиала, който в продължение на 38 дни достигна до 5 238 982 зрители, или 85,7% от потенциалната телевизионна аудитория в България. Обществената телевизия излъчи всички 104 срещи от Световното първенство и предложи над 300 часа телевизионна програма, посветена на най-голямото футболно събитие в света.

Интересът към шампионата нарастваше с всяка следваща фаза на турнира. Сред най-гледаните срещи се наредиха Аржентина – Австрия от груповата фаза (652 542 средна аудитория), Португалия – Испания от осминафиналите (653 404), Испания – Белгия от четвъртфиналите (599 715), Англия – Аржентина от полуфиналите (864 733), а финалът между Испания и Аржентина се превърна в най-гледания мач на Световното първенство по футбол 2026.

"Зад високата гледаемост стои безкомпромисният професионален стандарт на БНТ, който реализира една от най-мащабните спортни продукции в историята на Българската национална телевизия. В продължение на повече от месец десетки журналисти, водещи, коментатори, редактори, режисьори, оператори, продуценти и технически специалисти работиха синхронно, за да предложат на зрителите цялостно телевизионно преживяване – от преките излъчвания на всеки мач и специалните студийни предавания до анализите, репортажите, интервютата и преките включвания от мястото на събитията.” каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Студията „Трето полувреме“ бяха водени от Радостин Любомиров и Илиян Енев, а сутрешното предаване „Начален удар“ – от Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов и Моника Симеонова. Срещите коментираха Стефан Георгиев, Бюлент Мюмюнов, Ивайло Ангелов, Илиян Енев, Калин Гугов, Борил Гочев, Радостин Любомиров и Росен Станчев, а трите репортерски екипа на място - Тереза Мутафчиева, Бюлент Мюмюнов, Виктория Георгиева, Моника Симеонова и Стефан Георгиев, заедно с операторите Асен Цветков, Станислав Златев и Николай Балкански, предаваха атмосферата от САЩ, Канада и Мексико.

Благодарение на координираната работа на екипите БНТ осигури най-пълното отразяване на Мондиала във всички свои платформи:

104 мача, излъчени на живо;
над 300 часа телевизионна програма;
39 издания на студиото „Трето полувреме“;
34 издания на сутрешното предаване „Начален удар“;
5 водещи и 8 коментатори;
3 репортерски екипа в САЩ, Канада и Мексико;
над 65 гости в студийните предавания;
над 50 авторски репортажа, интервюта и специални материали, включително с Христо Стоичков, Юрген Клинсман, Едвин ван дер Сар и Уесли Снайдер.

Футболът не остана само в телевизионния ефир. По време на шампионата дигиталните платформи на БНТ се превърнаха в естествено продължение на телевизионното изживяване. В спортния сайт на обществената телевизия бяха публикувани близо 500 авторски материала, а специалната секция „Мондиал 2026“ предоставяше в реално време новини, репортажи, интервюта, фотогалерии и анализи от всяка среща. Най-четената публикация – програмата на БНТ за излъчванията на Световното първенство – реализира 312 хиляди прочитания, а публикациите, посветени на четвъртфиналите и полуфиналите, също привлякоха изключително висок читателски интерес.

Интересът към Мондиала доведе и до значителен ръст в посещаемостта на сайтовете на БНТ. За периода 11 юни – 19 юли 2026 г. BNTNews.bg отчете 1,3 млн. нови потребители, 2,1 млн. активни потребители, 10 млн. прегледа и 7,1 млн. сесии, а BNT.bg реализира 2,9 млн. активни потребители, 12 млн. прегледа и 8,5 млн. сесии. Най-впечатляващият ръст е отчетен при BNT.bg, където прегледите на съдържание нарастват с 136,1%, а сесиите – със 158,7% спрямо предходния период.

Социалните мрежи на обществената телевизия също отчетоха впечатляващо развитие. По време на първенството във Facebook бяха публикувани около 300 видеоматериала и 600 статии, а съдържанието в страниците „Спорт БНТ“ и „БНТ 3“ достигна до милиони потребители. Само в периода 19 юни – 17 юли страницата „БНТ 3“ реализира 3,578 милиона реакции, 6300 коментара, 1330 споделяния и 49 300 харесвания, а страницата „Спорт БНТ“ – 1,347 милиона реакции. Instagram профилът „Спорт БНТ“, създаден едва преди пет месеца, публикува около 340 видеоматериала, а аудиторията му нарасна с 67% още по време на шампионата.

Достигайки до над 5,2 милиона зрители в България, Българската национална телевизия превърна ФИФА Световно първенство по футбол 2026 в истинско национално преживяване и още веднъж потвърди мисията си на обществена медия – да обединява аудиторията около най-значимите спортни събития чрез качествено, професионално и достъпно съдържание на всички свои платформи.

#Световно първенство по футбол 2026 г #Мондиал 2026

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