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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Скок на цената на петрола до около 90 долара за барел

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: илюстративна
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Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран доведе до скок на цените на петрола до около 90 долара за барел. Цената на бензиностанциите в САЩ отново надмина 4 долара за галон.

Корабоплаването в Ормузкия проток остава блокирано. Иранската революционна гвардия удари два танкера, опитващи се да преминат без разрешение. Американското централно командване съобщи, че още един американски военнослужещ е загинал.

Според "Ню Йорк Таймс" Пентагонът прикрива десетки случаи на ранени американски военни в Близкия Изток. Ирански източник каза пред Ройтерс, че Техеран е получил предложение от посредниците за 10-дневно спиране на огъня. Американският държавен секретар Марко Рубио призова други държави да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.

Американският държавен секретар Марко Рубио призова други държави да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Единствената причина, поради която САЩ нанасят удари, е срещу ирански обекти, които се използват за нападения срещу световното търговско корабоплаване. Те продължават да атакуват кораби в Ормузкия проток, който е международен воден път. И други държави трябва да се присъединят към нас в усилията за отварянето му."

#90 долара за барел #удари срещи Иран #войната в Близкия изток #цена на петрола

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