Триумфът на Испания: Световната купа отново е в Мадрид

Испания покори света! Действащият европейски шампион се издигна на най-високата футболна сцена и за втори път в историята си спечели Световното първенство. С минималното 1:0 срещу Аржентина и гол в продълженията "Ла Роха" си извоюваха правото в следващите 4 години да бъдат наричани "най-добрите в света". Голямата развръзка дойде малко повече от час след полунощ и беше кулминацията на близо 40-дневен маратон, на който БНТ ви направи свидетели от първия до последния съдийски сигнал.

Нищо не обединява света така, както футбола. Испания, която за целия Мондиал допусна един единствен гол, спря устрема на Аржентина за втора поредна световна титла.

Триумфът на "Ла Роха" дойде чак през продълженията, но радостта за испанските фенове, макар и изстрадана, беше повече от сладка.

Луис Маравиля, привърженик на Испания: "Най-после! Отне им цяла вечност! Бях се притеснил, че ще се стигне до дузпи. Испания заслужаваше да спечели!" "Това е спомен, който ще запазя завинаги в сърцето си!"

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Милиони по целия свят празнуваха до сутринта големия испански успех.

Разочарованието сред аржентинците пък стана повод за сблъсъци в Буенос Айрес.

Подобна беше ситуацията и на терена, където разгневени аржентински футболисти стигнаха до ръкопашен бой с победителите. Кадрите, макар останали скрити от телевизионните зрители, бяха запечатани от хора по трибуните.

Но нищо от това нямаше значение, когато световните шампиони пристигнаха у дома. Посрещане като за герои и благодарсност за емоциите - така изглежда Мадрид днес.

Финалът, макар и не особено зрелищен от футболна гледна точка, изобилстваше от моменти, които предизвикаха не по-малко коментари от ставащото на терена.

Американският президент Доналд Тръмп отказа да слезе от сцената, след като връчи световната купа на испанския отбор и сякаш очакваше да се снима с тях. Опитът на президента на ФИФА Джани Инфантино да го изведе закъсня и така Тръмп завинаги ще остане в кадъра с триумфа на испанците.

Финала на Световното първенство ще запомним и с последен щрих американски традиции - първото по рода си шоу на почивката - прецедент за Мондиала.