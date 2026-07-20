Европейската комисия глоби с рекордните 550 млн. евро китайския гигант "АлиЕкспрес"

Европейската комисия глоби с рекордните 550 милиона евро китайския гигант в онлайн търговията "АлиЕкспрес" за допускане на продажби на незаконни продукти.

Компанията обави, че ще обжалва.

Според Европейската комисия тя не е изпълнила задълженията си да не допуска на платформата си фалшиви дрехи, опасни играчки и нездравословна козметика. Двегодишно разследване на Брюксел е констатирало, че системата за откриване на незаконни продукти на "АлиЕкспрес" не работи ефективно. Много незаконни стоки не са били обозначени, а някои от засечените са оставали на сайта няколко седмици.

Освен това търговецът не е налагал глоби на нарушителите, а проверките за съответствие са били лесни за заобикаляне.

"АлиЕкспрес" е собственост на китайския технологичен конгломерат "Алибаба" и има 193 милиона клиенти в Европа.