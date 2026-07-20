Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток

Буря, придружена със силен вятър и мълнии, връхлетя Югозападна България.

Силният вятър събори няколко дървета в Благоевград, за щастие към момента няма пострадали хора, но гражданите е добре да бъдат внимателни и да не излизат навън, освен ако не е наложително в близките часове.

Ураганният вятър, придружаващ бурята в Югозападна България, събори и светофара на центъра на град Кресна. Той бе поставен за облекчаване на трафика и улесняване на преминаването на пешеходците в града и неведнъж стана причина за протести, заради краткото време за преминаване на пешеходците.

От община Струмяни съобщават и за прекъснато електрозахранване в населените места. Към момента няма данни за пострадали хора.

На територията на община Сандански има множество паднали клони, локални щети и прекъсвания на електрозахранването в 50 населените места. Екипите на Община Сандански, Районно управление - Сандански, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и всички компетентни служби вече са на терен и работят по отстраняване на последствията и обезопасяване на засегнатите райони.

"Призоваваме всички граждани да бъдат изключително внимателни и, ако не е наложително, да не напускат домовете си до окончателното преминаване на бурята. Моля, избягвайте паркове, дървета, електропроводи и участъци с паднали клони, както и спазвайте указанията на компетентните органи", пишат от община Сандански.

В Петричко има 40 населени места с нарушения в електрозахранването.