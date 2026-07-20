Километрични опашки и тапа на българо-турската граница. Причина са турските изселници от Западна Европа, които се прибират по родните си места за лятна почивка.

От вчера периодично на най-големия граничен пункт „Капитан Андреево“ се образуват колони между 2 и 5 километра в най-натоварените моменти.

Опашката излиза извън граничния пункт, в края на автомагистрала „Марица“. По данни на „Гранична полиция“ за последното денонощие през този пункт са преминали над 10 хиляди автомобила в двете посоки, което е абсолютният максимум.