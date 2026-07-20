Екипът на БНТ събра най-любопитните и интересни мигове от Мондиал 2026

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада вече е в историята, а големият печеливш бе отборът на Испания. Във финала европейският шампион победи актуалния световен първенец Аржентина с 1:0 след продължения.

Предаванията, свързани с Мондиал 2026, предложиха на зрителите на обществената телевизия над 300 часа ефир. Екипът на БНТ се постара многомилионната аудитория да се наслади на световното първенство по най-оптималния възможен начин.

Кои бяха едни от най-любопитните моменти в ефира на БНТ, през изминалите 38 дни?

Вижте във видеото.