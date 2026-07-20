Марта Петрова: Има огромен потенциал, който да се впрегне в борбата с пътнотранспортния травматизъм

Близо 300 институции - 5 секторни ведомства, една Изпълнителна агенция, още една Агенция "Пътна инфраструктура", 28 областни администрации и всички 256 общини на територията на страната, освен Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата отговарят за пътната безопасност у нас, каза председателят на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата Марта Петрова в студиото на "Още от деня".

Марта Петрова, председател на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата: "Това, което ни убива на пътя, е известно от много отдавна. И за съжаление с вас днес ще си говорим за една дълга история на едно заболяване, където анамнезата е много тежка."

Марта Петрова обясни, че в актуализираната национална стратегия за безопасност на движение по пътищата има много нови методи и мерки. Но не може да каже колко са средствата, заделени за тази дейност:

"Не може да се каже колко пари се заделят и това е основен проблем, защото стратегията я има, но тя не е финансово осигурена. Ние години наред се опитваме да провокираме инициативата в ведомствата, когато правят своите мерки. Те да ги обвързват с програмните си бюджети и да бъдат остойностявани, така че ние да знаем какви са нуждите. Но до момента ведомствата не прогнозират и не бюджетират мерките по БДП в синхрон с общите им бюджети."

Марта Петрова обясни и мястото на агенцията в този процес:

"На първо място ние трябва да посочим рисковете и да ги обединим в единна стратегия. След това да предложим да съгласуваме и да консолидираме набор от мерки, които да са разпределени между различните администрации. Да изготвим много широк спектър от инструменти, които те да прилагат на практика по време на изпълнението. Всяка година наше задължение е да анализираме, оценяваме риска и когато той не е управляван адекватно да посочваме слабостите и да препоръчваме нови методи, мерки и инструменти за промяна в подхода на работа. Само, че тук идва системния проблем и порочния кръг. Координационния орган, в лицето на Държавната агенция, който изпълни в пълния спектър своите функции, вменени му от закона, не може да гарантира, че инструментите и продуктите, които той ще произведе и произвежда системно ежедневно, ще бъдат припознати и използвани от всички други администрации, които мът законното правомощие да го направят."

Има огромен потенциал, който може да се впрегне в една ефективна борба с пътно-транспортния травматизъм, категорична беше Марта Петрова. Според нея не може да се твърди, че един орган или едно лице може да концентрира в себе всичките правомощия. Тук става въпрос за инфраструктура, става въпрос за контрол, става въпрос за обучение. Това означава, че няма как отговорността да е в един субект, тя винаги е разпределена. Но когато има неизпълнение в съответния сектор и съответна секторна мярка, да се търси отговорността при източника, допълни Петрова.

Марта Петрова допълни, че от години се предлага да се оптимизира работата на Фонда за пътна безопасност.

"Действително събраните средства да отиват пряко с ефект върху безопасността на движението. Тори сме предлагали конкретни изменения в наредбата с въвеждане на механизъм, в който на проектен принцип средствата могат да се разходват в това число и в полза на българските общини."

Тя обясни, че агенцията не може да контролира, да разпорежда и да санкционира общините и всички 300 институции, които имат отношение към пътната безопасност.

"Но можем да ги подпомагаме и ние това правим и с различни аналитични инструменти, понеже казахте инфраструктура. Давам няколко примера, за да можем да го онагледим. Всяка година в нашите годишни доклади ние правим анализ на пътнотранспортния травматизъм. Веднъж на общинско ниво, веднъж на републиканските пътища по транспортни направления. Т.е. ние даваме насоки към стопаните на пътя и контролните органи, къде биха могли да се съсредоточат техните усилия, защото, в крайна сметка, всяка една дейност по инфраструктурата и по контрола трябва да почива на база на анализ. БНТ: Тези доклади кой ги чете? - Ами, би трябвало да ги четат всички институции, защото те ги получават... - А четат ли ги? - Не мога да кажа. Могат да ги четат, но да не ги припознават. Могат да не ги четат въобще. Могат да ги четат частично, могат избирателно."

От 5 години се опитваме да създадем стандарт в общините като делегирана от държавата дейности. Миналата година бяха заделени в проектобюджета 4,8 милиона евро, но тъй като бюджетът не беше приет, изразяваме искрена надежда и очакване това да се случи в следващия бюджет, за могат общините, които имат много функции, да бъдат подпомогнати така, че да кореспондират техните финансови възможности със задължението, което закона им вменява, допълни Марта Петрова.

Още преди години е направена концепция за електронно споделяне на данни и управление на безопасността на движение по пътищата и МВР, обясни тя.

"Те вече ще си комуникират, защото в спешен порядък се изготвят тези мерки, но тези мерки ние ги предлагаме от 7 години. От 7 години предлагаме в плановете за действие да има такива мерки. Единна система за административно-наказателна дейност по областта на ПТП. - БНТ: Защо не си говорят на институцията 7 години? Какъв е проблемът? - Не мога да кажа. Мога да кажа, че от страна на държавната агенция сме го предлагали, комуникирали многократно в плановете за действие като мярка. Без изпълнение."

Ние имаме нужда от партньори и съмишленици, имаме нужда от администрации, които работят, които дават правилни експертни анализи, решения, на своите ръководители, за да могат да се вземат адекватни управленски решения. И затова нашият призив е отново да използваме целият потенциал на обществото, но не само на държавата. И на всички нас, като участници в движението, защото в момента свирим сирените на безумието, като участници в движението, допълни Марта Петрова.

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