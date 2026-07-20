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Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4:15 часа сутринта в събота в Районното управление в града.

По данни на полицията пострадалите, на възраст между 19 и 26 години, са заявили, че са били нападнати и удряни от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението.

Във връзка със случая за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към деянието – 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен мъж от София и 25-годишен мъж от хасковското село Узунджово.

По случая е образувано бързо производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

#Созопол #сбиване

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