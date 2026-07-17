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Гранични полицаи спряха опит за контрабанда на 20 бойни пистолета

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гранични полицаи спряха опит контрабанда бойни пистолета
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Гранични полицаи задържаха на ГКПП "Капитан Андреево" двама грузинци, опитали да пренесат през границата 20 бойни пистолета.

На 15 юли на пункта пристигнал за влизане в България автобус с турска регистрация, превозващ пътници от Турция за Полша. Служители на "Гранична полиция" отклонили автобуса за проверка.

Преди паспортния контрол двама грузинци изоставили две кожени раници в кош за боклук, намиращ се до входа на автобусния терминал. Граничните полицаи незабавно ги задържали, а в раниците открили 20 бойни пистолета.

При последвалата съвместна проверка на автобуса от служители на "Гранична полиция" и Агенция "Митници"бил открит тайник със значителни размери, който към момента на проверката бил празен. На превозното средство е наложена принудителна административна мярка – временно спиране от движение, като са отнети свидетелството за регистрация и регистрационните табели.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Двамата грузински граждани са привлечени като обвиняеми за контрабанда на огнестрелно оръжие.

# бойни пистолети #опит за контрабанда #гранична полиция

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