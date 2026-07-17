Гранични полицаи спряха опит за контрабанда на 20 бойни пистолета

Гранични полицаи задържаха на ГКПП "Капитан Андреево" двама грузинци, опитали да пренесат през границата 20 бойни пистолета.

На 15 юли на пункта пристигнал за влизане в България автобус с турска регистрация, превозващ пътници от Турция за Полша. Служители на "Гранична полиция" отклонили автобуса за проверка.

Преди паспортния контрол двама грузинци изоставили две кожени раници в кош за боклук, намиращ се до входа на автобусния терминал. Граничните полицаи незабавно ги задържали, а в раниците открили 20 бойни пистолета.

При последвалата съвместна проверка на автобуса от служители на "Гранична полиция" и Агенция "Митници"бил открит тайник със значителни размери, който към момента на проверката бил празен. На превозното средство е наложена принудителна административна мярка – временно спиране от движение, като са отнети свидетелството за регистрация и регистрационните табели.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Двамата грузински граждани са привлечени като обвиняеми за контрабанда на огнестрелно оръжие.