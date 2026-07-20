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Венцеслав Стефанов: Ще се борим за класиране в челото

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Президентът на Славия увери феновете, че ръководството иска най-доброто за клуба

Венцеслав Стефанов
Снимка: Startphoto.bg
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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов увери, че отборът очаква добра година и ще се бори за класиране в челото на класирането в Първа лига.

Столичани започнаха сезона с нулево домакинско равенство с ЦСКА.

"ЦСКА може да не са доволни, имат милионна селекция и очакват резултати. Дано да дойдат, нямам нищо против. Доволен съм, че момчетата се раздадоха. Дадоха всичко от себе си. Имаха своите шансове. Отлично представяне на вратаря, защитата и халфовата линия, нападателите се бориха до последната минута. За първи мач съм доволен от себераздаването на футболистите", заяви той след срещата.

Президентът увери феновете, че ръководството иска най-доброто за клуба.

"Феновете трябва да подкрепят отбора. Те не са тези, които ще кажат кой да управлява и кой не. Ако имат по-добър вариант, да заповядат, казахме го вече. Но "Слезни, Тоше, да седне Гоше" - няма да стане. По този начин пречат на футболистите. При нас тази няма да стане. Мислим единствено за доброто на Славия. Моля, хора, които само имат претенции, ако искат да не идват на стадиона, за да не пречат", допълни Стефанов.

Според него отборът разполага с необходимото качество за добро класиране.

"Мнението на пишещите братя е важно, вие формирате обществено мнение. Ако имате разсъдък и морал, пишете това, което е добро за Славия. Ние искаме само доброто за Славия. Сигурен съм, че с това, което имаме, тази година Славия ще бъде много по-добре, ще се борим за класиране в челото", заяви босът на "белите".

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# Венцеслав Стефанов #Славия

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